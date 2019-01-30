В Томской области создано более 3000 рабочих мест для инвалидов

СЕГОДНЯ 05:52 2019-01-30T05:52:51+03:00

Прием на работу людей с ограниченными возможностями здоровья происходит в пределах установленной квоты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Губернатор Сергей Жвачкин утвердил порядок контроля за соблюдением трудовых прав инвалидов, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Прием на работу людей с ограниченными возможностями здоровья происходит в пределах установленной квоты.

Напомним, что в компаниях, где среднесписочная численность персонала превышает 35 человек, должны предоставить 2% рабочих мест инвалидам.

По итогам 2018 года 1 230 работодателей отчитались об установлении такой квоты (в 2017-м их было в 2,5 раза меньше — 485 организаций). На сегодняшний день в Томской области размер квоты превышает 3 тысячи рабочих мест.

Сергей Жвачкин возложил контроль за приемом на работу людей с ограниченными возможностями здоровья на департамент труда и занятости населения Томской области и Томское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU