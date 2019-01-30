2019-01-30T05:52:51+03:00
Общество

В Томской области создано более 3000 рабочих мест для инвалидов

Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Прием на работу людей с ограниченными возможностями здоровья происходит в пределах установленной квоты.Прием на работу людей с ограниченными возможностями здоровья происходит в пределах установленной квоты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Сергей Жвачкин утвердил порядок контроля за соблюдением трудовых прав инвалидов, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Прием на работу людей с ограниченными возможностями здоровья происходит в пределах установленной квоты.

Напомним, что в компаниях, где среднесписочная численность персонала превышает 35 человек, должны предоставить 2% рабочих мест инвалидам.

По итогам 2018 года 1 230 работодателей отчитались об установлении такой квоты (в 2017-м их было в 2,5 раза меньше — 485 организаций). На сегодняшний день в Томской области размер квоты превышает 3 тысячи рабочих мест.

Сергей Жвачкин возложил контроль за приемом на работу людей с ограниченными возможностями здоровья на департамент труда и занятости населения Томской области и Томское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске пройдет межнациональный праздник
В Томской области открылся новый туристский маршрут
В Томске уберут и подрежут около 100 тополей на Яковлева
Томские ученые выявили, как распознать у ребенка способности к математике
СК возбудило дело в отношении томича, убившего родного брата
Томский спасатель отправится на международный конкурс красоты
Томские девушки стали лучшими по боксу в Сибири
36% жителей Томска считают, что внешность партнёра важнее характера
У предпринимателей Томска появится своя микрофинансовая организация
Школы Томска начинают принимать заявления в первый класс
4 жертвы ДТП попали в больницы в Томской области за сутки
Должник, угрожавший сотрудникам «Энергосбыта» ружьем, осужден в Томске
Депутат ГД Соломатина обсудила с томскими врачами развитие паллиативной помощи
Маленькой томичке с редким заболеванием нужна помощь на лечение
Главы районов Томска рассказали, какие улицы будут ремонтировать в 2019 году
Томичу пришлось оплатить долги жены, чтобы не лишиться автомобиля BMW
Томичей приглашают пройти раннюю онлайн-диагностику рака
Более 26 000 томичей обратились в 2018 году в службу занятости
Серия ложных сообщений о минировании зафиксирована в Томской области
В Томской области пройдет Неделя науки
В квитанциях томичей новая строка - «Обращение с ТКО»
В Томск вернутся 30-градусные морозы
Более 300 бутылок нелегального пива изъяли томские приставы
Томская почтальонка спасла пенсии от налетчика и получила Знак «За мужество»
В Томске составили рейтинг детских садов