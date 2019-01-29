СК возбудило дело в отношении томича, убившего родного брата
30-летний житель села Зырянское стал фигурантом уголовного, лишив жизни своего ближайшего родственника. Мужчина арестован по подозрению в убийстве старшего брата. Как уточнила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Томской области, преступление было совершено 25 января 2019 года. Резня произошла на обычном для «бытовухи» фоне неумеренного потребления алкоголя.
«По предварительным данным, в ночное время подозреваемый во время совместного распития спиртных напитков с 38-летним братом, в ходе возникшей между ними ссоры, нанес ему несколько ударов кухонным ножом по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался», - сообщили в СК.
При задержании подозреваемый признал свою вину и сейчас находится под стражей. В настоящее время следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.