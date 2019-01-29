2019-01-29T11:43:07+03:00
Спорт

Томские девушки стали лучшими по боксу в Сибири

Спортсменки завоевали сразу пять медалей, из которых обеспечили участие в Первенстве России
Татьяна Щукина
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Юные спортсменки достойно отстояли честь томской школы бокса. Фото: tomskboxing.ruЮные спортсменки достойно отстояли честь томской школы бокса. Фото: tomskboxing.ru
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В городе Кемерово на базе спортцентра «Арена» завершился Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа среди девушек и женщин в возрасте от 13 до 40 лет.

«В соревнованиях приняли участие 164 спортсменки из 10 регионов Сибири. Томскую область на данных соревнованиях представляли спортсменки из г.Томска, г.Северска и г.Асино», - сообщили подробности события в Томской областной федерации бокса.

Томские представительницы неслабого пола выиграли в состязаниях сразу пять наград. В весовой категории 60 кг. первое место заняла 18-летняя Юлия Старкова, которая занимается в детско-юношеской спортивной школе №1 г.Асино. В весовой категории 51 кг. второе место заняла ее ровесница Алёна Басманова из ДЮСШ бокса города Томска. Бронзовые медали в копилку команды принесли более младшие девушки – Рита Монахова (она тренируется в СДЮСШОР «Янтарь» (г.Северск), Кристина Гладышева и Катя Давыдова (обе занимаются в ДЮСШ бокса (г.Томск).

Спортсменки, занявшие первые и вторые места, отправятся на Первенство России, которое пройдет в мае 2019 года в Оренбурге

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