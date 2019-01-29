2019-01-29T11:42:25+03:00
Общество

36% жителей Томска считают, что внешность партнёра важнее характера

Некоторые респонденты затруднились с ответом, не выбрав главный вариант
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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47% уверены, что характер является главным в их второй половинке47% уверены, что характер является главным в их второй половинкеФото: Влад КОМЯКОВ
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Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 респондентов и выясняя, что важнее в партнере: характер или внешность? Среди опрошенных были, в том числе, томичи.

47% уверены, что характер является главным в их второй половинке: “Важнее, конечно, характер, так как изменить его в человеке практически невозможно, а вот внешний вид, стиль одежды, даже черты лица благодаря медицине можно исправить,” - делится мнением Георгий.

Красоту считают важной в своей второй половинке 36% участников опроса. “Хочется, чтобы рядом был симпатичный молодой человек, а с характером можно и свыкнуться,” - рассказала Елена.

Оставшиеся не смогли выбрать между двух вариантов и ответили, что в спутнике жизни важно всё - от цвета волос до чувства юмора и манеры поведения.

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