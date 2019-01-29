2019-01-29T11:23:18+03:00
Экономика

У предпринимателей Томска появится своя микрофинансовая организация

Ее планируют создать власти для малого бизнеса в 2019 году
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Такая мера поддержки особенно актуальна для стартующих предпринимателей.Такая мера поддержки особенно актуальна для стартующих предпринимателей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В 2018 году в Томской области завершился процесс создания полной инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, - об этом рассказал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Система включает в себя фонд развития бизнеса, гарантийный фонд, инжиниринговые центры, Центр кластерного развития, бизнес-инкубаторы, Центры молодежного инновационного творчества, муниципальные микрофинансовые организации и Центр поддержки экспорта. Чтобы предпринимателям было легче ориентироваться во всех сервисах услуг, в 2019 году областные власти будут развивать формат «Мой бизнес». Все сервисы для предпринимателей будут объединены в одном пространстве, в так называемой «Точка роста».

- В этом формате мы сконцентрируем работу основных организаций инфраструктуры поддержки МСП. Теперь предприниматель не должен будет запоминать все названия, искать, где и в какие часы эти организации работают.

Одновременно с этим пространством мы также будем развивать и цифровой доступ ко всем услугам для бизнеса, — уточнил вице-губернатор.

Из финансовых мер поддержки для бизнеса в 2019 году запланировано создание региональной микрофинансовой организации, которая позволит предпринимателям всего региона получить небольшие займы на срок до трех лет под льготную процентную ставку. Такая мера поддержки особенно актуальна для стартующих предпринимателей.

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