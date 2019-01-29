2019-01-29T11:11:49+03:00
Общество

Школы Томска начинают принимать заявления в первый класс

Подать документы можно и через портал «Госуслуги»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Прием заявлений о зачислении детей будет осуществляться в соответствии с закрепленными территориями.Прием заявлений о зачислении детей будет осуществляться в соответствии с закрепленными территориями.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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1 февраля школы Томска начинают прием заявлений в первые классы, - сообщили в мэрии.

Родители могут подать документы лично или через портал «Государственные услуги». Все поданные любым способом заявления регистрируется и автоматически выстраиваются в общую очередность.

Прием заявлений о зачислении детей будет осуществляться в соответствии с закрепленными территориями.

Кроме того, определен перечень школ, в которые могут подать заявление родители детей из любого района города. Это учреждения, реализующие программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (школы №№ 39, 45 и школа-интернат № 22), школа-интернат № 1, где созданы условия для проживания обучающихся, санаторно-лесная школа, где есть все необходимое для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также учреждения, реализующие образовательные программы повышенного уровня:

Русская классическая гимназия № 2 (прием детей осуществляется с 5 класса), Гуманитарный лицей (приём детей с 8 класса), гимназия № 6 и гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской - (приём детей с 1 класса), Сибирский лицей (приём детей с 7 класса), лицей при ТПУ (прием детей с 10 класса).

Также в перечень школ, за которыми закреплена общегородская территория вошла прогимназия «Кристина», где реализуются программы дошкольного и начального общего образования, обеспечивающее преемственность изучения немецкого языка.

Также подробную информацию о порядке приёма на обучение можно узнать по ссылке: http://admin.tomsk.ru/pgs/6kb.

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