4 жертвы ДТП попали в больницы в Томской области за сутки

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-29T09:58:54+03:00

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Три дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы водители и пассажиры автомобилей, произошли на дорогах Томской области в понедельник, 28 января.

Так, около 10 часов утра в селе Каргасок на перекрестнке улиц Гоголя и Кирова произошло столкновение автомобили Toyota Highlander и ВАЗ-21102. По предварительной информации, 53-летний водитель иномарки не предоставил преимущество в движении отечественному авто. 34-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗа, серьезно пострадал и был госпитализирован.

Около 11 часов 40 минут пенсионер на ВАЗе-21093 не справился с управлением, выехал на правую обочину и столкнулся с попутным автомобилем Nissan NР300 Рickup. ДТП произошло на 20 километре автодороги Томск – Мариинск. Здесь также пострадали люди, находившиеся в отечественной машине: 62-летний водитель и его 59-летняя спутница.

В 9 часов вечера на 13-м километре трассы Томск-Колпашево «лоб в лоб» на перекрестке сошли два автомобиля ГАЗ. По версии стражей порядка, один из них, выезжая со второстепенной дороги, не уступил другом. В аварии пострадал один человек: 27-летний пассажир первого авто.