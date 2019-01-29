Должник, угрожавший сотрудникам «Энергосбыта» ружьем, осужден в Томске
ЧП произошло осенью 2018 года в Моряковском Затоне, когда сотрудники ПАО «Томскэнергосбыт» приехали в село, чтобы вручить местному жителю уведомление о долге за электричество на сумму 131,5 тысячи рублей. На пороге своего частного дома по улице Горького мужчина встретил гостей неприветливо – с охотничьим ружьем. Крови, к счастью, не пролилось, но судимость грубиян заработал.
Уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» рассматривал мировой судья Томского района. Подозреваемому грозил реальный срок в 2 года лишения свободы, но он отделался легким испугом. Мужчина был приговорен к 300 часов обязательных работ, а его оружие было конфисковано..
Приговор вступил в законную силу.