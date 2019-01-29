2019-01-29T09:19:58+03:00
Происшествия

Должник, угрожавший сотрудникам «Энергосбыта» ружьем, осужден в Томске

Мужчина не хотел платить долг в 131,5 тысяч рублей
Татьяна Щукина
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Наказание, возможно, улучшит характер осужденногоНаказание, возможно, улучшит характер осужденного
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ЧП произошло осенью 2018 года в Моряковском Затоне, когда сотрудники ПАО «Томскэнергосбыт» приехали в село, чтобы вручить местному жителю уведомление о долге за электричество на сумму 131,5 тысячи рублей. На пороге своего частного дома по улице Горького мужчина встретил гостей неприветливо – с охотничьим ружьем. Крови, к счастью, не пролилось, но судимость грубиян заработал.

Уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» рассматривал мировой судья Томского района. Подозреваемому грозил реальный срок в 2 года лишения свободы, но он отделался легким испугом. Мужчина был приговорен к 300 часов обязательных работ, а его оружие было конфисковано..

Приговор вступил в законную силу.

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