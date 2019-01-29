2019-01-29T08:05:07+03:00
Здоровье

Депутат ГД Соломатина обсудила с томскими врачами развитие паллиативной помощи

Поддержку неизлечимо больных в Томской области депутат оценила, как одну из лучших в России
Татьяна Щукина
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Неизлечимо больным людям необходима помощь государстваНеизлечимо больным людям необходима помощь государстваФото: Олег ЗОЛОТО
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Законопроект о паллиативной медицинской помощи, инициированный президентом России прошел первое чтение в Госдуме. Сейчас депутаты готовят свои предложения по совершенствованию документа. Депутат ГД Татьяна Соломатина с этой целью провела большую работу в Томской области, поскольку в регионе система помощь неизлечимо больным развита очень высоко.

«В Томской области 80% того, что заложено в этот законопроект, уже реализовано, - отметила депутат во время посещения детской городской больницы № 1 в Томске, где есть 10 паллиативных коек. в том числе реанимационных.

Главрач учреждения Балановский подчеркнул, что законопроект должен обязательно предусматривать реанимационные койки для такой категории больных, в то время как сейчас в документе основное внимание уделяется улучшению качества их жизни и облегчению боли. Также Балановский предложил учесть депутатов, что сейчас все белковое питание (а оно дорогостоящее) родители больных детей вынуждены покупать за свой счет. Им нужна поддержка.

Сама Татьяна Соломатина отметила актуальность подготовки документа, защищающего врачей, чтобы они не боялись выписывать неизлечимо больным людям с сильными болями наркотические лекарства.

Для справки:

Согласно данным регистра паллиативных больных, сейчас в Томской области проживает 750 таких людей, 175 из них — дети.

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