2019-01-29T07:14:36+03:00
Добрые дела

Маленькой томичке с редким заболеванием нужна помощь на лечение

У девочки спинальная амиотрофия
Татьяна Щукина
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Диза проживает каждый подаренный день с радостью. Фото БФ «Обыкновенное чудо»Диза проживает каждый подаренный день с радостью. Фото БФ «Обыкновенное чудо»
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8-меячная Лиза Носкова страдает генетическим заболеванием - спинальной амиотрофией Верднига-Гоффмана — ее мышцы, в том числе внутренних органов, могут отказать в любой момент.

«Врачи мне сказали, что не стоит жить надеждами на хорошее будущее. Но мы стараемся прожить с радостью каждый подаренный нам день и боремся за своего ребенка», — говорит мама девочки Мария.

Девочке необходимы откашливатель и пульсоксиметр, но главное, что требуется сейчас – найти средства для годового прохождения\ реабилитации на Урале. Маме с ребенком придется год снимать жилье и пройти программу по лечению и реабилитации больных со спинальной амиотрофией в Областной детской клинической больнице Свердловской области.

«864 500 рублей — огромная для нашей семьи сумма, и мы очень просим вашей помощи для возможности полноценной жизни доченьки», — обратилась Мария ко всем неравнодушным людям. Помочь ребенку можно на сайте Благотворительного фонда «Обыкновенное чуда» и по тел. 8 (3822) 211-311.

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