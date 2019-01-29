Главы районов Томска рассказали, какие улицы будут ремонтировать в 2019 году

СЕГОДНЯ 05:55 2019-01-29T05:55:51+03:00

К ремонту подключаются также инициативные жители и предприниматели Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Изменить размер текста: A A

Вопросы улучшения городской среды в микрорайонах города представители администрации обсудили на встрече с членами Совета Старейшин города, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в Кировском районе по словам главы Валентины Денисович, на очереди 23 проекта, планируется ремонт внутриквартальных проездов в нескольких проездах и дворах, прилегающих к улице Усова (ул. Студенческая, Усова, Киевская, Студгородок).

Глава Ленинского района Светлана Садковская, рассказала, что подготовлено 18 проектов по благоустройству дворов, 5 проектов – по внутриквартальным пространствам и двух зон рекреации. В Октябрьском районе также подготовлено 20 проектных документаций, в Советском – 18 проектов. Главы отметили, что в ходе подготовки проектов ведется постоянная работа с жителями – учитываются их пожелания.

Сергей Аушев рассказал членам совета старейшин, что до 1 февраля томичи сами смогут поучаствовать в выборе территорий для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды», по которой в 2018 году федеральное финансирование позволило отремонтировать 4 территории - бульвар по пр. Кирова, Михайловскую рощу, нижнюю террасу Лагерного сада и пер. Томский, которые выбрали томичи из 16-ти городских территорий.