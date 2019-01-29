Томичу пришлось оплатить долги жены, чтобы не лишиться автомобиля BMW

СЕГОДНЯ 05:42 2019-01-29T05:42:46+03:00

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Индивидуальная предпринимательница, занимаясь изготовлением штор, не выполнила заказ. В итоге, защищать интересы клиента пришлось судебным приставам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обманутому пришлось обращаться с исковым заявлением в суд. Он требовал о взыскании оплаченных 13 тысяч рублей, неустойки, процентов за пользование чужими деньгами, компенсации морального вреда, судебных расходов. В результате долг составил порядка 80 тысяч рублей.

Однако гражданка уже не работала, так как находилась в декретном отпуске. Деньги на ее счетах отсутствовали, имущество зарегистрированное на ее имя, тоже. Тогда сотрудник Советского района посоветовала клиенту подать иск на взыскание долга с совместно нажитого имущества, ведь ответчик была замужем. Выяснилось, что у ее мужа есть автомобиль BMW Х5, 2017 г.в. Чтобы не лишиться машины, глава семейства перевел на депозитный счет отдела судебных приставов 130 тысяч рублей.

Таким образом, муж погасил долги супруги перед налоговой в размере 50 000 руб. и перед ее бывшим клиентом.