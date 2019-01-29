2019-01-29T05:42:46+03:00
Общество

Томичу пришлось оплатить долги жены, чтобы не лишиться автомобиля BMW

Судебные приставы нашли способ, как вернуть деньги обманутому клиенту
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Деньги, все же, пришлось вернутьДеньги, все же, пришлось вернутьФото: Предоставлено "КП"
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Индивидуальная предпринимательница, занимаясь изготовлением штор, не выполнила заказ. В итоге, защищать интересы клиента пришлось судебным приставам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обманутому пришлось обращаться с исковым заявлением в суд. Он требовал о взыскании оплаченных 13 тысяч рублей, неустойки, процентов за пользование чужими деньгами, компенсации морального вреда, судебных расходов. В результате долг составил порядка 80 тысяч рублей.

Однако гражданка уже не работала, так как находилась в декретном отпуске. Деньги на ее счетах отсутствовали, имущество зарегистрированное на ее имя, тоже. Тогда сотрудник Советского района посоветовала клиенту подать иск на взыскание долга с совместно нажитого имущества, ведь ответчик была замужем. Выяснилось, что у ее мужа есть автомобиль BMW Х5, 2017 г.в. Чтобы не лишиться машины, глава семейства перевел на депозитный счет отдела судебных приставов 130 тысяч рублей.

Таким образом, муж погасил долги супруги перед налоговой в размере 50 000 руб. и перед ее бывшим клиентом.

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