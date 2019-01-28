2019-01-28T12:36:41+03:00
Здоровье

Томичей приглашают пройти раннюю онлайн-диагностику рака

Новый сервис позволяет оценить риск возникновения онкозаболеваний
Татьяна Щукина
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Пройти анкетирование можно даже дома в любое времяПройти анкетирование можно даже дома в любое времяФото: "КП" Архив
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Теперь каждый желающий может самостоятельно определить риск возникновения у себя онкологического заболевания. Это поможет сделать первый онлайн-сервис ранней диагностики и определения риска развития всех видов рака. Платформа oncorisk.tomonco.ru разработана Томским областным онкологическим диспансером (ТООД) и представляет собой онлайн-анкетирования.

«Результаты анкетирования направляются в областной онкодиспансер, где формируется база данных групп риска. Если система определит высокий риск, мы предлагаем респонденту связаться со специалистом по телефону или электронной почте, чтобы получить персональные рекомендации, посетить кабинет профилактики или записаться на прием», - рассказала о новшестве лавный врач ТООД Софья Мазеина.

Как поясняли специалисты Центра медицинской и фармацевтической информации, анкета учитывает фактор наследственности, состояния центральной нервной системы, крови, гортани, органов дыхания, женской репродуктивной сферы, щитовидной железы, кожи и многое другое.

Пройти опрос можно с указанием своих данных или анонимно.

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