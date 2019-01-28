Более 26 000 томичей обратились в 2018 году в службу занятости

СЕГОДНЯ 11:21 2019-01-28T11:21:57+03:00

В настоящее время в банке 10 419 вакансий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В прошлом году 26 606 человек решили найти работу официально – обратившись в Центр занятости, - об этом сообщили в областной администрации.

Из них 18 246 человек трудоустроились, 1883 — прошли профессиональное обучение, 518 — подготовили бизнес-планы при поддержке консультантов центров занятости, а 223 соискателя открыли собственное дело — швейные мастерские, игровые комнаты, фотостудии, пекарни, автосервисы, магазины, салоны красоты и кондитерские.

услуг.

В настоящее время в банке 10 419 вакансий, из них по рабочих профессиям — 59,7 %, должностям служащих — 40,3 %.