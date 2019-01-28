2019-01-28T11:01:43+03:00
Происшествия

Серия ложных сообщений о минировании зафиксирована в Томской области

Письма о взрывных устройствах получили несколько социальных учреждений
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Волна провокаций уже прошла в нескольких регионах страны.Волна провокаций уже прошла в нескольких регионах страны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Волна провокаций о лжеминировании уже прошла в нескольких регионах страны. Подобные сообщения были и в Томске.

Как сообщил замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, администрация области, а также региональные управления ФСБ и МВД России полностью контролируют ситуацию. Сегодня, 28 января, ряд предприятий получили по электронной почте письма, где сообщалось о минировании зданий.

Региональные управления ФСБ и МВД отрабатывают каждое сообщение. Оснований для паники нет.

Добавим, что на минувшей неделе сообщения о «минировании» были зафиксированы в Чите, Улан-Удэ, Иркутске, в городах Приморья, Хабаровского края, Сахалина и Камчатки. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

Отметим, что за ложные сообщения об акте терроризма предусмотрено наказание - штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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