2019-01-28T10:47:39+03:00
Наука

В Томской области пройдет Неделя науки

Она начнется с акции «Лопни лженауку!»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В течение недели в университетах и академических институтах будут проходить открытые лекции.В течение недели в университетах и академических институтах будут проходить открытые лекции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 1 по 9 февраля в Томске пройдет серия научно-популярных мероприятий. К участию приглашаются школьники, студенты ссузов и вузов, молодые ученые и преподаватели.

Первая акция называется «Лопни лженауку!», - сообщает пресс-служба областной администрации. Студенты и молодые ученые озвучат псевдонаучные факты, которые вводят в заблуждение людей. В ТГАСУ пройдет выставка научных фотографий «Наука: открытый формат».

В течение недели в университетах и академических институтах будут проходить открытые лекции. Томичи узнают про возможности лазерных технологий в медицине, про иммунную систему при злокачественном росте. Также в рамках недели пройдет проектная сессия по возможностям стажировочных площадок для развития научного потенциала школы и педагога.

Ученые примут участие в «Научном биатлоне» и научном квесте «Сеанс связи». Пройдет мастер-класс «Из чего состоит яблочный сок?» и экскурсия «Кто и как придумал лекарство?», а также творческая встреча «Женские имена томской научной школы химиков».

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