2019-01-28T10:23:02+03:00
Общество

В квитанциях томичей новая строка - «Обращение с ТКО»

Более 200 звонков поступило на «горячую линию» за разъяснениями
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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С 2019 года услуга по вывозу мусора отнесена к категории коммунальных.С 2019 года услуга по вывозу мусора отнесена к категории коммунальных.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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Переход на новую систему вывоза мусора вызвал ряд вопросов у томичей. Наибольшее количество обращений (более 50 %) было связано с новыми тарифами на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, способами ее оплаты и организацией контейнерных площадок в муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

С 2019 года услуга по вывозу мусора отнесена к категории коммунальных (вместо жилищных, как было ранее) и обозначена в платежках отдельной строкой — обращение с ТКО. На нее распространяются все льготы, которые предоставляются по остальным коммунальным услугам.

Позвонить на «горячую линию» по вопросам внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами можно по телефону 8-800-350-04-77 в рабочие дни с 8 до 20 часов (звонок бесплатный).

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