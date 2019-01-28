В Томск вернутся 30-градусные морозы

СЕГОДНЯ 07:55 2019-01-28T07:55:19+03:00

Зима еще раз заявит о своих правах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

На смену теплой, комфортной зиме, в Сибирь все же придут холода. Конечно, горожане уже отвыкли от низкой температуры, но придется потерпеть настоящие морозы. К счастью, недолго. Уже сегодня ожидается понижение до -24°С. По области столбик термометра опустится до -35 °С.

Далее с каждым днем будет холодать, - сообщает томский гидрометцентр.

Так, в четверг, 31 января ожидается уже -27°С. В пятницу до -35°С ночью, а самым холодным днем окажется суббота - 32-38°С. С 3 по 6 февраля будут господствовать 30-градусные морозы. А затем наступит долгожданное потепление.

Одевайтесь по погоде!