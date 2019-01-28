Более 300 бутылок нелегального пива изъяли томские приставы
Партию отправят на уничтожение
фото: пресс-служба УФССП России по Томской области.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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320 бутылок или 290 литров пива и пивных напитков конфисковали судебные приставы Томского района, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.
Проверка проходила в селе Кафтанчиково, где у одного предпринимателя обнаружили крупную партию алкоголя без документов. Вина мужчины была доказана в суде. Решением стала конфискация и уничтожение нелегальной продукции.
Отметим, что всего за 2018 год судебные приставы региона передали на уничтожение в «Росспиртпром» более 2,5 тысяч литров алкоголя.