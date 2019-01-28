Томская почтальонка спасла пенсии от налетчика и получила Знак «За мужество»

СЕГОДНЯ 07:06 2019-01-28T07:11:39+03:00

Надежда Забродина рассказала, что за 40 лет работы на нее напали впервые

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Героизм во время исполнения служебного долга проявилась сотрудница одного из почтовых отделений города Томска. Надежда Забродина работает почтальоном уже 40 лет, но ни разу не становилась жертвой ограбления. Она поддерживала теплые отношения со всеми жителями своего участка, поэтому нападение никак не ожидала.

Грабитель напал на хрупкую женщину 12 ноября, когда она разносила пенсии и соцпособия жильцам одного из домов на Иркутском тракте.

«На шестом этаже панельного дома на нее напал неизвестный. Но Надежда Ивановна не растерялась, оказала сопротивление налетчику и сохранила денежные средства предприятия», — рассказали о своей отважной сотруднице в УФПС Томской области — филиала ФГУП «Почта России».

После нападения Надежде понадобилась медицинская помощь, однако ее поведение не осталось без поощрения. Почтальонка была награждена знаком ФГУП «Почта России» «За мужество» и денежной премией.