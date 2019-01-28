2019-01-28T07:11:39+03:00
Общество

Томская почтальонка спасла пенсии от налетчика и получила Знак «За мужество»

Надежда Забродина рассказала, что за 40 лет работы на нее напали впервые
Татьяна Щукина
Поделиться:
Надежда Забродина защитила деньги стариков. хотя получила травмы. Фото: УФПС Томской областиНадежда Забродина защитила деньги стариков. хотя получила травмы. Фото: УФПС Томской области
Изменить размер текста:

Героизм во время исполнения служебного долга проявилась сотрудница одного из почтовых отделений города Томска. Надежда Забродина работает почтальоном уже 40 лет, но ни разу не становилась жертвой ограбления. Она поддерживала теплые отношения со всеми жителями своего участка, поэтому нападение никак не ожидала.

Грабитель напал на хрупкую женщину 12 ноября, когда она разносила пенсии и соцпособия жильцам одного из домов на Иркутском тракте.

«На шестом этаже панельного дома на нее напал неизвестный. Но Надежда Ивановна не растерялась, оказала сопротивление налетчику и сохранила денежные средства предприятия», — рассказали о своей отважной сотруднице в УФПС Томской области — филиала ФГУП «Почта России».

После нападения Надежде понадобилась медицинская помощь, однако ее поведение не осталось без поощрения. Почтальонка была награждена знаком ФГУП «Почта России» «За мужество» и денежной премией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томск вернутся 30-градусные морозы
Более 300 бутылок нелегального пива изъяли томские приставы
В Томске составили рейтинг детских садов
Ректор ТГУ Эдуард Галажинский получил медаль за развитие донорства
За кражу из дачного домика томичу грозит 6 лет заключения
Погорельцы из поселка Аникино просят томичей помочь вещами
Татьянин день студенты Томска отметили на катке
Томич, избивший с похмелья супругу, предстанет перед судом
Ребята из Томской области стали победителями конкурса «Лучший урок письма»
Томичей приглашают на встречу «Семья XXI века. Долой стереотипы»
Томичи 10 000 раз позвонили на «горячие линии» облздрава в 2018 году
В Томске установят два спортивных комплекса для маломобильных граждан
Стали известны лидеры конкурса «Зимний Томск»
35-летний томич едва не сгорел при пожаре в Аникино
Число безработных снизилось на 1000 человек в Томской области
Томский лесоруб был раздавлен упавшим деревом при задержании
Снег с крыши сломал позвоночник томской пенсионерке
106 детей пострадали в ДТП в Томской области в 2018 году
В Томской области стартовала военно-патриотическая акция «Десант в Росгвардию»
В Лагерном саду Томска отремонтируют деревянный дом
В Томской области открывается завод по переработке рапса
В томской поликлинике установили инфоматы для связи пациентов и врачей
На Белом озере в Томске отпразднуют Татьянин день