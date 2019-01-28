В Томске составили рейтинг детских садов

СЕГОДНЯ 07:02 2019-01-28T07:02:47+03:00

Безопасность и радость у детей - основные критерии хорошего садика. Фото: Мария ЛЕНЦ

Родители оценивали учреждения по качеству и комфорту

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С конца октября в нашем городе проводилось анкетирование родителей, чьи дети посещают детские сады, - сообщили в пресс-службе мэрии. Опросы проводились во всех 68 муниципальных учреждениях, и в каждом из них участвовали не менее 30% родителей.

Наибольшее число баллов набрал детский сад № 99 - 92 балла; детский сад №38 - 92 баллов и № 35 - 90 баллов.

Следом идут дошкольные учреждения №№ 6, 85, 102, 76, 100, 30, 62, 73, 22, 46, 1, 89, 53, 19 и 13. Все данные учреждения набрали более 85 баллов.

До 20 февраля руководители дошкольных учреждений разработают планы по устранению недостатков, выявленных в ходе оценки качества образования и условий.