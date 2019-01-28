2019-01-28T06:42:51+03:00
Добрые дела

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский получил медаль за развитие донорства

За 8 лет студенты вуза сдали 450 литров крови
Татьяна Щукина
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Студенты вуза сдают кровь два раза в год. Фото: ТГУСтуденты вуза сдают кровь два раза в год. Фото: ТГУ
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Федеральное медико-биологическое агентство наградило ректора ТГУ медалью «За содействие донорскому движению».

Как сообщила пресс-служба вуза, университет участвует в донорском движении уже 8 лет, и за это время около 1000 студентов сдали больше 450 литров крови в Дни донора, разовая норма для одного человека – 450 мл.

Проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский рассказал, что сдача крови - инициатива самих студентов.

«Желающих сдать кровь очень много, и главная причина, конечно же, – внутренний посыл сделать добро, - отметил проректор

Председатель оздоровительной комиссии профкома ТГУ Алина Зотова пояснила, что акция «День донора» проводится каждые полгода, в вузе имеется мобильная станция, которая делает процесс сдачи крови удобным и комфортны для добровольцев.

Кстати, весной 2018 года студенты вуза установили рекорд – в День донора 25 апреля кровь сдали сразу 92 человека.

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