2019-01-27T12:47:38+03:00
Происшествия

За кражу из дачного домика томичу грозит 6 лет заключения

Злоумышленник похитил техники и «ювелирки» на 33 тысячи рублей
Татьяна Щукина
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Подозреваемого удалось задержать довольно быстроПодозреваемого удалось задержать довольно быстроФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Поживиться за чужой счет решил 35-летний житель Томской области, и это намерение «выйдет ему боком». Мужчина забрался в один из жилых домов, расположенных на участке садового товарищества в микрорайоне Красная горка и похитил оттуда имущество в виде техники и «ювелирки» наивно хранимых хозяином на даче.

«По предварительным данным, мужчина, путем взлома окна, проник в жилой дом и похитил видеорегистратор, ноутбук, навигатор и ювелирные изделия на общую сумму около 33 000 рублей», - уточнила детали преступления пресс-служба УМВД по Томской области.

Как рассказали представители правопорядка, подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось быстро вычислить и задержать. Им оказался ранее судимый гражданин, поэтому можно предположить, что снисхождение к его судьбе суд вряд ли проявит.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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