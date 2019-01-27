2019-01-27T01:48:54+03:00
Общество

Погорельцы из поселка Аникино просят томичей помочь вещами

У семьи сгорел дом со всем имуществом
Татьяна Щукина
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Для семьи, которая лишилась всего. важна любая помощьДля семьи, которая лишилась всего. важна любая помощьФото: СОЦСЕТИ
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Трехлетняя девочка и молодая женщина в одночасье остались в середине зимы без главы семьи, жилья и вещей. Их муж и отец сейчас находится в реанимации с сильными ожогами, а сами они нашли временный приют у родственника. Причиной драмы стал ночной пожар, произошедший в четверг, 24 января, который почти полностью уничтожил брусовой дом семьи Новожиловых. По предварительно версии, причиной возгорания здания стал перегрев котла.

В одной из соцсетей пострадавшие разместили призыв о помощи.

"Обращаюсь к неравнодушным людям. У моего брата сгорел дом в Аникино. Ничего не осталось. Семья разместилась сейчас у меня дома. У брата сильные ожоги рук, головы, спины. Он в реанимации в ОКБ. Примут любую помощь», - отмечено в информации.

Тем, кто может помочь семье вещами, сообщаем, что рост девочки - 104 см, размер обуви — 25-й. Размер мамы — 48-й, обуви — 38-й. Размер отца (сейчас он в больнице) - 60-62, рост 185 см.

Номер карты Сбербанка Зои Новожиловой 4276 6400 1449 6261. Ее телефон 8-923-436-51-55.

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