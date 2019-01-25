Татьянин день студенты Томска отметили на катке

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-25T15:10:21+03:00

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В нашем молодежном Томске, который, кстати, считается студенческой столицей России, сегодня отмечали праздник. Студенты вузов и ссузов встречали Татьянин день на катке в центре города под «звездным небом». В этом году организаторы выбрали площадкой мероприятия именно лед, чтобы все обладатели студенческих могли бесплатно покататься на коньках. Конкурсы были тоже зимними: хоккей в валенках, гонки с миньонами, керлинг с надувными санками. На празднике работала «зачетная» зона дл селфи и «Центр халявы», где всем гостям выдавали лотерейные билеты, а счастливчики в конце получили призы. Кому-то досталась корзина с пряниками, кому-то съедобный букет, абонементы в тренажерку и на танцы, а одному студенту повезло особо: ему досталась поездка в Шерегеш от «Смайл трэвел»!

Поздравить студентов с праздником пришел и мэр Иван Кляйн, он пожелал учащимся успехов в освоении выбранных профессий, но главное – быть хорошим человеком.

Путевку в Шерегеш вручили победителю конкурса селфиФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Вместе с ним студенты устроили экспресс-фотосессию на катке и у памятника святой Татьяне, которую, по традиции, «утеплили» новеньким шарфиком.