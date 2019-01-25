2019-01-25T12:23:22+03:00
Происшествия

Томич, избивший с похмелья супругу, предстанет перед судом

Женщина пострадала после того, как пригрозила уйти от тирана
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Мужчина признал свою вину, но сожительница заявление не отозвалаМужчина признал свою вину, но сожительница заявление не отозвалаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Семейная ссора, переросшая в драку, легла в основу уголовного дела, которое скоро рассмотрит мировой судья Советского района. Ответчиком выступает 32-летний томич, который обвиняется в угрозе убийством своей гражданской супруги

По версии дознания, одним ноябрьским утром 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал без причины ругать матом свою сожительницу.

«Не выдержав, женщина сказала, что устала от происходящего и не желает с ним больше проживать, в связи с чем уйдет от него. Эта фраза разозлила обвиняемого, он стал избивать потерпевшую, нанося ей удары кулаками по голове со словами: «Уйдешь от меня только на тот свет», - изложила детали произошедшего пресс-служба прокуратуры Томской области.

Далее началось рукоприкладство. Мужчина бил по голове и душил свою жертву за горло, а в итоге бросился на нее с ножом.

Даже прибежавшая на зов о помощи мать потерпевшей не смогла обуздать дебошира.

В результате избиения молодая женщина получила несколько кровоподтеков на волосистой части головы, не причинивших вреда здоровью. За побои домашний насильник ответит дополнительно – в рамках административной ответственности.

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