2019-01-25T10:46:04+03:00
Общество

Ребята из Томской области стали победителями конкурса «Лучший урок письма»

Награды получили 6 томичей, занявших первое место и 13 лауреатов регионального этапа
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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ФОТО: Томский филиал ФГУП «Почта РоссииФОТО: Томский филиал ФГУП «Почта России
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В очередной раз ребята из нашего региона заняли призовые места на этом престижном конкурсе. Он проводится с 2002 года «Почтой России», МГУ имени М.В. Ломоносова, Союзом писателей России, Профсоюзом работников связи России и Учительской газетой. Впервые за всю историю проведения конкурса в обычной сельской школе сразу 3 призера Всероссийского уровня. Почетное второе место в номинации «Представим, что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги…» занял школьник из села Первомайское Томской области Антон Вяльцев. Антон рассказал о банке 2028 года, который будет помогать своему заемщику в устройстве на работу, если он ее по каким-то причинам потеряет, чтобы гарантировать возврат своих денег. Еще 2 ученицы Первомайской школы стали лауреатами федерального этапа – это Ксения Баукова в номинации «У меня дома живет амурский тигр» и Влада Мазур в номинации «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи.

Виола Турдалиева ученица школы № 36 города Томска тоже стала лауреатом в номинации посвященной семейным историям и легендам.

Кроме того, были подведены итоги регионального этапа конкурса. Победителями стали ребята из Томской гимназии №13 и школы №36, Северской СОШ № 76 и Первомайской СОШ Первомайского района Томской области.

Представители оргкомитета конкурса поздравили ребят и вручили грамоты и ценные призы – планшеты, смарт-часы, жесткие диски, портативные колонки, флэшки и сувениры на память.

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