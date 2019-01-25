Томичей приглашают на встречу «Семья XXI века. Долой стереотипы»
Психолог расскажет, как выстраивать отношения в паре и ответит на вопросы участников
Проект помогает томичам выстраивать отношения и находить ответы на вопросы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:
Муниципальный центр «Семья» продолжает проект «Прежде чем прозвучит свадебный марш…» и приглашает горожан поучаствовать в нем.
На встрече с психологом Евгенией Медведевой, томичи разберут такие вопросы «Что нас тянет в семью?», «Что такое дар одиночества и дар совместной жизни?», «Как создать здоровую, а не невротическую семью?» Эти вопросы станут основными на предстоящей первой встрече в новом 2019 году.
Мероприятие состоится 28 января в 19:00 по адресу ул. К.Маркса, 34
(зал заседаний администрации Ленинского района г. Томска).
Все вопросы - по телефону 72-02-09.