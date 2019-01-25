2019-01-25T10:30:07+03:00
Общество

Томичей приглашают на встречу «Семья XXI века. Долой стереотипы»

Психолог расскажет, как выстраивать отношения в паре и ответит на вопросы участников
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Проект помогает томичам выстраивать отношения и находить ответы на вопросы.Проект помогает томичам выстраивать отношения и находить ответы на вопросы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Муниципальный центр «Семья» продолжает проект «Прежде чем прозвучит свадебный марш…» и приглашает горожан поучаствовать в нем.

На встрече с психологом Евгенией Медведевой, томичи разберут такие вопросы «Что нас тянет в семью?», «Что такое дар одиночества и дар совместной жизни?», «Как создать здоровую, а не невротическую семью?» Эти вопросы станут основными на предстоящей первой встрече в новом 2019 году.

Мероприятие состоится 28 января в 19:00 по адресу ул. К.Маркса, 34

(зал заседаний администрации Ленинского района г. Томска).

Все вопросы - по телефону 72-02-09.

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