Томичи 10 000 раз позвонили на «горячие линии» облздрава в 2018 году

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-25T10:20:00+03:00

Больше всего звонков поступило по вопросам льготного лекарственного обеспечения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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9 499 обращений на «горячие линии» департамента здравоохранения Томской области приняли операторы Центра медицинской и фармацевтической информации в 2018 году. – сообщает пресс-служба областной администрации.

Больше всего звонков поступило по вопросам льготного лекарственного обеспечения — 6 649, но это в два раза меньше, чем в 2017-м (13 366). Второй по популярности у жителей региона оказалась «горячая линия» по записи на прием к врачу через Internet: операторы приняли 1 553 обращения.

742 обращения касались вопросов качества медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения. Благодаря появлению службы дежурных администраторов в медорганизациях, оперативно решающих многие вопросы, количество обращений на эту «горячую линию» сократилось почти в два раза (на 588), по сравнению с прошлым годом.

Также операторы call-центра принимали обращения по вопросам вакцинации и профилактики гриппа, диспансеризации, оказания анальгезирующей терапии, подготовки к лабораторным исследованиям.

Позвонить на «горячие линии» департамента здравоохранения можно круглосуточно по телефонам: (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50 (услуга бесплатная).