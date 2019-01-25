В Томске установят два спортивных комплекса для маломобильных граждан

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-25T10:00:33+03:00

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Комплексы для занятий спортом на свежем воздухе появятся на стадионе «Буревестник» и на территории ДЮСШ «Кедр». Окончательное решение по утверждению адресов размещения будет принято 5 февраля, - сообщает пресс-служба Думы города Томска.

Типовые комплексы общей физической подготовки включают в себя спортивно-развивающее оборудование (гимнастические кольца, «рукоход», турник, канат и др.), шведскую стенку из металлических перекладин, брусья, антивандальные тренажеры. На специальном стенде размещается информация о сдаче в Томске нормативов ГТО. Таких площадок планируется установить 36.

Шесть комплексов будут состоять из такого же набора спортивных элементов, но дополнительно будут оборудованы травмобезопасным покрытием. Еще два больших комплекса будут доукомплектованы теневым навесом, травмобезопасным покрытием и уличными тренажерами для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что на реализацию проекта Думы города Томска «От томского двора – до олимпийского пьедестала» ежегодно выделяются из бюджета 18 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации города Пермь