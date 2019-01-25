2019-01-25T09:45:40+03:00
Общество

Стали известны лидеры конкурса «Зимний Томск»

Комиссия выбрала самые красивые новогодние объекты, созданные компаниями и активными жителями
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба администрации города ТомскаФото: пресс-служба администрации города ТомскаФото: Предоставлено "Комсомолке"
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В мэрии прошло итоговое заседание комиссии конкурса благоустройства «Зимний Томск». Всего в районном этапе конкурса приняли участие 124 объекта. Это предприятия, управляющие компании, ТОСы и просто неравнодушные томичи, которые украсили свои дворы, фасады зданий и прилегающую территорию к зимним праздникам, создав красоту и подарив новогоднее настроение жителям города.

Так, в номинации «А у нас во дворе…» среди жителей города, ТОСов и УК лидерами стали дворы по адресам ул. Дальне-Ключевская, 16а, пр. Ленина, 149, ул. Иркутский тракт, 27, советы микрорайонов «Мичуринский», «Макрушинский», «Радужный», «Нефтяная».

Впечатлила комиссию и необычная инициатива по созданию во дворе катка, ледовых горок и скульптур от постоянных участников конкурса «Томский дворик» совета дома ул. Профсоюзная, 16/2. Также на победу в номинации «Лучшая инициатива» претендуют каток на озере Мавлюкеевском и иллюминация на световых опорах от Горсетей.

В номинациях «Зимние фантазии» и «Новогодний перекресток» подали заявки учреждения и предприниматели, оформившие в новогоднем стиле фасады зданий, витрины и прилегающие территории. В числе таких рестораны «Кухтерин», «У Крюгера», «Паста мама», комплекс «Академия», магазины «Ронокс», «Канцелярский мир», университеты – ТГАСУ, ТГУ, впервые в этом году в конкурсе участвуют клиники СибГМУ.

В отраслевом конкурсе на победу претендуют 6 образовательных учреждений, 12 учреждений спорта, библиотека «Юность» и Музей истории Томска.

Всего в городском этапе конкурса участвуют 140 претендентов.

7 февраля состоится награждение победителей городского этапа конкурса.

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