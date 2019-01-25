35-летний томич едва не сгорел при пожаре в Аникино

СЕГОДНЯ 07:07 2019-01-25T07:12:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером четверга произошло серьезное возгорание жилого дома с верандой под Томском. 24 января в поселке Аникино вспыхнуло одноэтажное брусовое строение, в котором находился человек. На пульт пожарной охраны сообщение о пожаре а поступило в 22 часов 41 минуту. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области, к ликвидации пожара были привлечены 4 единицы техники и 14 человек. Справиться с пламенем огнеборцам удалось спустя час.

Как сообщили в ведомстве, площадь пожара составила 30 квадратных метров, огненная стихия принесла владельцам строения ощутимый ущерб: сгорела деревянная обрешетка крыши, внутри дома обгорели стены.

К счастью, мужчина, находившийся в пострадавшем доме остался жив, однако получил серьезные травмы: он получил ожоги головы, рук и спины. Сейчас он находится на лечении в Томске.