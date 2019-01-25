Число безработных снизилось на 1000 человек в Томской области

СЕГОДНЯ 05:36 2019-01-25T05:36:54+03:00

Ситуация на рынке труда в 2018 году специалистами оценена, как стабильная Фото: Архив "КП"

Из общего количества обратившихся в службу занятости были трудоустроены более половины

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Служба занятости Томской области подвела итоги работы за 2018 год, из которых следует, что ситуация на рынке труда в минувшем году была более благоприятной, чем в 2017-м. В частности, это проявилось в снижении регистрируемой безработицы.

«На 1 января 2019 года численность безработных граждан составила 7 029 человек – на 926 меньше, чем 1 января 2018 года, - сообщается в информации ведомства.

Уточняется, что для поиска подходящей работы в центры занятости населения региона в 2018 году обратились 26 606 человек. Трудоустроились из них 18 246 человек. Таким образом, уровень трудоустройства составил 63,1%.

223 безработных томича рискнули открыть собственное дело при поддержке службы занятости. Благодаря этому, в Томской области появились новые швейные мастерские, игровые комнаты, фотостудии, пекарни, автосервисы, магазины, салоны красоты, кондитерские и прочие предприятия.

«Ситуация на рынке труда в Томской области в 2018 году оставалась стабильной, резких изменений зафиксировано не было», - сделали вывод из полученных результатов специалисты департамента труда и занятости населения Томской области.