Томский браконьер был раздавлен упавшим деревом при задержании

СЕГОДНЯ 04:51 2019-01-25T04:51:47+03:00

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Живая природа сама отомстила «черному лесорубу» в Томской области. Трагедия произошла в одном из лесных массивов Зырянского района, где продолжительное время орудовала целая группа незаконных лесозаготовителей.

«По предварительным данным, лесному фонду области причинен ущерб в особо крупном размере. По оценке специалистов, было вырублено 18,6 кубометров березы, а ущерб составил 118 тысяч рублей», - сообщили детали преступления в департаменте лесного хозяйства Томской области.

Браконьеров защитники леса выслеживали несколько дней, а когда обнаружили и совместно с полицией стали производить задержание, случилось ЧП со смертельных исходом для одного из нарушителей закона. Срубленное дерево упало на автомобиль, где он находился.

В департаменте сообщили, что остальные «черные лесорубы» были доставлены в отдел полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

На месте преступления у подозреваемых были изъяты автомобиль КамАЗ с прицепом, трактор «Беларус», 2 бензопилы и незаконно заготовленная древесина