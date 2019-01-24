Снег с крыши сломал позвоночник томской пенсионерке

СЕГОДНЯ 15:17 2019-01-24T15:23:57+03:00

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В четверг, 24 января, жертвой неочищенной от снега крыши стала 60-летняя жительница города Томска. Женщина направлялась домой, когда с дома по улице Алтайской, 24 на нее рухнула снежная глыба. В состоянии шока пенсионерка не сразу сумела осознать тяжесть своих повреждений и кое-как добралась до своей квартиры. Бригаду медиков вызвала сестра пенсионерки, поскольку самочувствие той стремительно ухудшалось. Как пояснили в департаменте здравоохранения Томской области, прибывшая бригада доставила пострадавшую в отделение нейрохирургии больницы скорой медицинской помощи, где ей диагностировали перелом позвоночника.

Сообщение о ЧП вызвало большой резонанс, одним из первых отреагировал мэр Томска Иван Кляйн, который пообещал пожилой женщине всяческое содействие для подготовки обращения в суд.

«С начала зимы мы предупреждаем все организации, обслуживающие жилой фонд, что они обязаны вовремя чистить снег с кровель, убирать сосульки и навесы.

Я поручил оказать всю необходимую юридическую помощь для того, чтобы томичка через суд смогла отстоять свои права и добиться взыскания с руководства ТСЖ», – привела слова градоначальника пресс-служба администрации Томска.