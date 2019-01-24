2019-01-24T14:13:52+03:00
Происшествия

106 детей пострадали в ДТП в Томской области в 2018 году

Общее количество пострадавших на дорогах составило 943 человека
Татьяна Щукина
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Хорошую статистику по региону "портят" жители областного центра. Фото: УМВД по ТОХорошую статистику по региону "портят" жители областного центра. Фото: УМВД по ТО
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В четверг, 24 января, состоялась пресс-конференция главы Управления ГИБДД по Томской области Вячеслава Трещева, который подвел итоги аварийности на дорогах в минувшем году. По словам Трещева, в целом в регионе отмечено очевидное снижение количества ДТП и количества пострадавших в них. Всего за год сотрудниками областной Госавтоинспекции были отмечены 778 аварии, что на 6 % меньше показателя 2017 года. Число пострадавших составило 943 человека (-7% к 2017-му), количество погибших снизилось до 78 человек (-19%). На дорогах за год пострадали 106 несовершеннолетних, двое погибли.

К сожалению, в областном центре ситуация не имела столь благоприятной динамики - здесь увеличилось и количество аварий и численность пострадавших в них. По словам Вячеслава Трещева, в городе Томске в 2018 году число ДТП возросло почти на четверть (+ 23 %).

Представитель правопорядка рассказал, что к 2024 году планируется сократить смертность на дорогах Томской области практически вдвое, а к 2030-му году ставится задача достигнуть нулевой смертности в ДТП.

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