2019-01-24T13:34:27+03:00
Общество

В Томской области стартовала военно-патриотическая акция «Десант в Росгвардию»

Для школьников провели экскурсию и рассказали, какие задачи решает боец.
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: Управление Росгвардии по Томской областиФото: Управление Росгвардии по Томской областиФото: Предоставлено
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Акцию томские росгвардейцы приурочили к празднованию 250-летия со дня рождения генерала от инфантерии, генерал-адъютанта, первого командующего внутренней стражи России Евграфа Комаровского, сына чиновника дворцовой канцелярии, рано оставшегося без родителей, но, благодаря своим крепости духа, силе воли, настойчивости, смекалке и рвению к победе, достигшего такого высокого чина и оставившего достойный след в исторической и культурной жизни России.

Именно об этих моральных качествах человека, позволяющих совладать с собой в любых жизненных обстоятельствах, закалить характер и достичь задуманных целей сотрудники и военнослужащие Управления Роствардии Томской области и Северского соединения Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации будут рассказывать учащимся, воспитанникам и студентам на протяжении всей военно-патриотической акции «Десант в Росгвардию».

Управление Росгвардии по Томской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Управление Росгвардии по Томской областиФото: Предоставлено "Комсомолке"

Управление Росгвардии по Томской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Управление Росгвардии по Томской областиФото: Предоставлено "Комсомолке"

Внимание ребят будет акцентироваться на том, что в войсках Росгвардии несут службу только сильные, ответственные и целеустремленные люди, способные решать самые непростые задачи по защите человека и общества.

Сегодня акция стартовала в ОМОН томской Росгвардии, куда десантировались десятиклассники среднеобразовательной школы № 43. По традиции, для более полного представления о специфике структуры Росгвардии, задачах войск и перспектива, ребятам был предложен просмотр презентационного фильма. Затем бойцы провели школьников в музей томского ОМОН, рассказав о боевом пути отряда, специфике службы в рядах Росгвардии, работе инженерно-технической группы и о тех, кто не пожалел своей жизни во имя спасения чужой.

Сотрудник ОМОН также сказал ребятам, что в ближайшее время переоденут манекен, стоящий в углу музея, в спортивную форму участника Зимней универсиады-2019, томских факелоносцев которой сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Томской области почетно сопровождали на протяжении эстафеты огня.

После выставки современного вооружения и спецсредств, используемых бойцами спецподразделения в служебной деятельности, молодых людей ждал самый приятный сюрприз — им представилась возможность не только воочию увидеть настоящую бронемашину «Тигр», но и прокатиться на ней.

Строгий инструктор спецназа детально проинструктировал учащихся о правилах поведения при посадке в бронемашину и во время движения. Прокатиться удалось всем, а самым ловким-и по два раза. Ребята тут же отсылали фото и - видеосообщения своим друзьям и родственникам, сопровождая их восторженными комментариями.

Прощаясь с сотрудниками ОМОН, десятиклассники выразили спецназовцам искренние слова благодарности и восхищения, а также изъявили желание столь же близко познакомиться с представителями специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. «Мы первый раз в жизни общаемся с настоящим спецназовцем, и очень надеемся когда-нибудь стать одними из вас, - произнесли молодые люди, садясь в школьный автобус».

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