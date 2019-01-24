В Лагерном саду Томска отремонтируют деревянный дом
Мэрия внесла предложение отремонтировать небольшое деревянное здание в парке по адресу ул. Нахимова, 1/3, которое находится в 70 метрах от парковки в глубине лесного массива. В нем хранится инвентарь для обслуживания территории.
Сегодня здание находится в аварийном состоянии. Есть единственный нюанс: Лагерный сад относится к особо охраняемой природной территории, имеющей историко-культурное значение, действующие ограничения не позволяют провести работы капитального характера.
Чтобы выполнить реконструкцию здания, нужно внести изменения в положение об особо охраняемой территории «Лагерный сад».
Это решение обсудят на предстоящем заседании городской думы, которое состоится 5 февраля.
Если будет принято положительное решение, то территорию благоустроят, а в здании возможно построят нормальный стационарный туалет и пункт общепита.
Депутаты предварительно одобрили данное предложение при условии, что на заседании будут представлены предложения по обустройству здания.
Также рассматривается возможность изыскать средства и провести ремонт расположенной рядом детской спортшколы 16, на которую уже оформлена проектно-сметная документация.