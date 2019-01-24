2019-01-24T09:56:22+03:00
Недвижимость

В Лагерном саду Томска отремонтируют деревянный дом

В этом здании возможно обустроить нормальный стационарный туалет и пункт общепита
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Территория одного из любимых мест томичей преображается с каждым годом.Территория одного из любимых мест томичей преображается с каждым годом.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

Мэрия внесла предложение отремонтировать небольшое деревянное здание в парке по адресу ул. Нахимова, 1/3, которое находится в 70 метрах от парковки в глубине лесного массива. В нем хранится инвентарь для обслуживания территории.

Сегодня здание находится в аварийном состоянии. Есть единственный нюанс: Лагерный сад относится к особо охраняемой природной территории, имеющей историко-культурное значение, действующие ограничения не позволяют провести работы капитального характера.

Чтобы выполнить реконструкцию здания, нужно внести изменения в положение об особо охраняемой территории «Лагерный сад».

Это решение обсудят на предстоящем заседании городской думы, которое состоится 5 февраля.

Если будет принято положительное решение, то территорию благоустроят, а в здании возможно построят нормальный стационарный туалет и пункт общепита.

Депутаты предварительно одобрили данное предложение при условии, что на заседании будут представлены предложения по обустройству здания.

Также рассматривается возможность изыскать средства и провести ремонт расположенной рядом детской спортшколы 16, на которую уже оформлена проектно-сметная документация.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томской области стартовала военно-патриотическая акция «Десант в Росгвардию»
В Томской области открывается завод по переработке рапса
В томской поликлинике установили инфоматы для связи пациентов и врачей
На Белом озере в Томске отпразднуют Татьянин день
Томичам, возмущенным платой за тепло, «ТомскРТС» даст разъяснение
Тариф на вывоз мусора в Томске до сих пор неизвестен
Томичам помогут рассчитать сумму за тепло в «ТомскРТС»
Футболист Ян Казаев покинул команду «Томь» из-за долгов по зарплате
Томских родителей приглашают на собрание по ЕГЭ в 2019 году
Спасатели вместе с врачами эвакуировали пенсионерку в Томском районе
Дом на улице Пушкина в Томске отреставрировали по программе "Аренда за рубль"
Томский госуниверситет установит в общественном транспорте систему безналичной оплаты
Томич сбывал "синтетику", чтобы улучшить материальное положение
В Томской области с предприятия взыскали 19 миллионов рублей за ущерб окружающей среде
В Томской области 4 семьи остались без жилья из-за пожара
Житель Томского района пойдет под суд за разбойное нападение на почту и убийство женщины
В Томской области бухгалтера и председателя сельхозпредприятия обвинили в мошенничестве
Житель Томской области, который сжег сожительницу, получил приговор
Томские ученые: легче всего клещевыми инфекциями болеют коренные жители Сибири
Мужчина потерял сознание за рулем в Томске
Томичам предлагают сдать макулатуру, чтобы помочь бездомным животным
В Томске выделили больше средств на соцвыплаты студентам
Томские ученые нашли способ выявить рак молочной железы на ранней стадии
Парня заподозрили в насилии над ребенком в Томской области