В Лагерном саду Томска отремонтируют деревянный дом

СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-24T09:56:22+03:00

Территория одного из любимых мест томичей преображается с каждым годом. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В этом здании возможно обустроить нормальный стационарный туалет и пункт общепита

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Мэрия внесла предложение отремонтировать небольшое деревянное здание в парке по адресу ул. Нахимова, 1/3, которое находится в 70 метрах от парковки в глубине лесного массива. В нем хранится инвентарь для обслуживания территории.

Сегодня здание находится в аварийном состоянии. Есть единственный нюанс: Лагерный сад относится к особо охраняемой природной территории, имеющей историко-культурное значение, действующие ограничения не позволяют провести работы капитального характера.

Чтобы выполнить реконструкцию здания, нужно внести изменения в положение об особо охраняемой территории «Лагерный сад».

Это решение обсудят на предстоящем заседании городской думы, которое состоится 5 февраля.

Если будет принято положительное решение, то территорию благоустроят, а в здании возможно построят нормальный стационарный туалет и пункт общепита.

Депутаты предварительно одобрили данное предложение при условии, что на заседании будут представлены предложения по обустройству здания.

Также рассматривается возможность изыскать средства и провести ремонт расположенной рядом детской спортшколы 16, на которую уже оформлена проектно-сметная документация.