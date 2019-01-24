2019-01-24T08:33:27+03:00
Экономика

В Томской области открывается завод по переработке рапса

По оборудованию и оснащению – это уникальное предприятие в России
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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На заводе будут получать рапсовое масло и жмых.На заводе будут получать рапсовое масло и жмых.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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25 января на Межениновской птицефабрике в поселке Светлый состоится открытие первой очереди завода.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в церемонии примут участие заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, генеральный директор Агрохолдинга Сибирский Премьер Андрей Чуркин и генеральный директор Межениновской птицефабрики Федор Халецкий.

На новом заводе после вывода на полную мощность будут перерабатывать до 43 тыс. тонн семян рапса в год, получать при этом 16 – 17 тыс. тонн рапсового масла и 24 – 25 тыс. тонн рапсового жмыха. Аналогов такого оборудования в России нет. Инвестиции в новое производство составили порядка 1 миллиарда рублей.

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