В Томской области открывается завод по переработке рапса

СЕГОДНЯ 08:33 2019-01-24T08:33:27+03:00

На заводе будут получать рапсовое масло и жмых. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По оборудованию и оснащению – это уникальное предприятие в России

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25 января на Межениновской птицефабрике в поселке Светлый состоится открытие первой очереди завода.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в церемонии примут участие заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, генеральный директор Агрохолдинга Сибирский Премьер Андрей Чуркин и генеральный директор Межениновской птицефабрики Федор Халецкий.

На новом заводе после вывода на полную мощность будут перерабатывать до 43 тыс. тонн семян рапса в год, получать при этом 16 – 17 тыс. тонн рапсового масла и 24 – 25 тыс. тонн рапсового жмыха. Аналогов такого оборудования в России нет. Инвестиции в новое производство составили порядка 1 миллиарда рублей.