В томской поликлинике установили инфоматы для связи пациентов и врачей

СЕГОДНЯ 08:14 2019-01-24T08:14:55+03:00

Удобный сервис поможет пациентам "рассказать о себе" перед приемом у доктора Фото: Мария ЛЕНЦ

Благодаря сервису у медиков будут больше времени на обследование

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В поликлинике №3 установили «умные инфоматы». С их помощью пациенты могут пройти подробное медицинское анкетирование перед приемом врача. Они могут указать ряд заболеваний, обозначить симптомы, все данные попадут автоматом к доктору.

- Новый сервис, который впервые в регионе внедряется в нашей поликлинике, станет настоящим помощником для первичного звена медицины, — сообщила главный врач поликлиники №3 Марианна Кублинская. — Анкетирование поможет врачам сэкономить время на общих вопросах, увеличить на детальный опрос и осмотр.

Разработчик сервиса – компания «Телемедсофт». Как подчеркнул ее генеральный директор Айрат Ханов, Томская область сразу поддержала пилотный проект, который реализуется сразу по нескольким направлениям — анкетирование по диспансеризации, анкетирование перед приемом у врача и тестирование по онкориску. Только две поликлиники в России внедрили подобный сервис.

Финансирование проекта в Томске осуществляется компанией в рамках социального партнерства.

Если уставленная разработка получит положительные результаты, областная власть рассмотрят возможность установки инфоматов во всех поликлиниках региона. Кроме того, анкету можно заполнить и в домашних условиях, скачав мобильное приложение «История здоровья». Для распечатки готовых анкет перед визитом к врачу с помощью QR-кода, в поликлинике установлен принтер.