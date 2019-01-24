В томской поликлинике установили инфоматы для связи пациентов и врачей
В поликлинике №3 установили «умные инфоматы». С их помощью пациенты могут пройти подробное медицинское анкетирование перед приемом врача. Они могут указать ряд заболеваний, обозначить симптомы, все данные попадут автоматом к доктору.
- Новый сервис, который впервые в регионе внедряется в нашей поликлинике, станет настоящим помощником для первичного звена медицины, — сообщила главный врач поликлиники №3 Марианна Кублинская. — Анкетирование поможет врачам сэкономить время на общих вопросах, увеличить на детальный опрос и осмотр.
Разработчик сервиса – компания «Телемедсофт». Как подчеркнул ее генеральный директор Айрат Ханов, Томская область сразу поддержала пилотный проект, который реализуется сразу по нескольким направлениям — анкетирование по диспансеризации, анкетирование перед приемом у врача и тестирование по онкориску. Только две поликлиники в России внедрили подобный сервис.
Финансирование проекта в Томске осуществляется компанией в рамках социального партнерства.
Если уставленная разработка получит положительные результаты, областная власть рассмотрят возможность установки инфоматов во всех поликлиниках региона. Кроме того, анкету можно заполнить и в домашних условиях, скачав мобильное приложение «История здоровья». Для распечатки готовых анкет перед визитом к врачу с помощью QR-кода, в поликлинике установлен принтер.
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