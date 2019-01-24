На Белом озере в Томске отпразднуют Татьянин день
В День российского студенчества, 25 января, в парке у Белого озера пройдет праздник для студентов, начало в 15:30, - сообщили в пресс-службе ТГАСУ.
Участников ждут развлекательная программа, полевая кухня, сладкий чай и безалкогольный глинтвейн. Все желающие смогут прокатиться на коньках, при наличии студенческого билета – бесплатно.
– Фишкой праздника станет специальный студенческий пирог, – рассказала Светлана Шевченко, председатель студенческого профкома. – Каждый сможет угоститься им в честь Дня российского студенчества.
Также во время праздника председатель ОСО Дмитрий Жолудев вскроет «Капсулу времени», опечатанную 18 ноября 2013 года. В ней – больше сотни пожеланий от студентов того времени.