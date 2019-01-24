Томичам, возмущенным платой за тепло, «ТомскРТС» даст разъяснение

СЕГОДНЯ 06:55 2019-01-24T07:00:29+03:00

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Жители города Томска получат разъяснения по начислениям за тепло в контакт-центре и соцсетях, - сообщает администрация Томской области.

«В квитанциях за декабрь жителям областного центра энергетики выставили к оплате начисление за тепло, потребленное по факту в течение 2018 года, и организовали работу контакт-центра по разъяснению указанных сумм. Перерасчет не коснулся тех абонентов, кто весь год платил за тепло только по факту, корректировку начислений получили те, кто рассчитывался по 1/12», – отмечено в информации.

Заместитель директора СП «Теплоэнергосбыт» АО «ТомскРТС» Ирина Сергиевская пояснила корректировку счетов следующим образом:

«Это объясняется тем, что в 2018-м продолжительность отопительного периода стала рекордной за последние 17 лет — 258 дней, в частности, на 25 дней больше, чем в 2017-м. Средняя температура месяцев, на которые пришелся отопительный сезон, продлившийся до июня включительно, составила минус 6,8 градуса — это на 1,4 градуса ниже, чем в 2017 году».

Граждан, желающих услышать разъяснения приглашают в контакт-центр «ТомскРТС» (телефон (382 2) 75-00-75) или в пункт приёма населения компании по адресам: переулок Нахановича, 4а и улица Котовского,19. Здесь же можно узнать, как получить рассрочку платежей.