2019-01-24T06:53:15+03:00
Общество

Тариф на вывоз мусора в Томске до сих пор неизвестен

«Спецавтохозяйство» не подало заявку на расчет стоимости услуги.
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Вывоз мусора - особо актуальная тема для жителей спальных районов. Фото: пресс-служба томского отделения ОНФ.Вывоз мусора - особо актуальная тема для жителей спальных районов. Фото: пресс-служба томского отделения ОНФ.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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С 1 января 2019 года тариф регионального оператора в сфере обращения с бытовыми отходами стал регулируемой услугой. Сюда входит: вывоз мусора, сортировка, переработка, захоронение, обезвреживание ТКО.

В Томске и Томском районе региональным оператором было выбрано «Спецавтохозяйство». Однако предприятие до сих пор не подало заявку на расчет тарифа. Поэтому его размер для потребителей в областном центре пока не известен и будет установлен в соответствии с законодательством. Об этом сообщила журналистам начальник регионального департамента тарифного регулирования Марина Вагина.

- Пока продолжает действовать старая система, - добавил начальник областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Мазур.

Операторы, которые предоставляли услугу по вывозу мусора, продолжают ее оказывать, процесс транспортировки коммунальных отходов продолжается.

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