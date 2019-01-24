2019-01-24T06:39:57+03:00
Общество

Томичам помогут рассчитать сумму за тепло в «ТомскРТС»

Для этого достаточно позвонить в контакт-центр компании
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Абоненты узнают, сколько же будут платить в 2019 году.Абоненты узнают, сколько же будут платить в 2019 году.Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Жители Томска, обеспокоенные повышением платы за отопление, могут получить разъяснения в контакт-центре или в пункте приема населения АО «ТомскРТС».

Как отметили в компании, плательщикам будет предоставлена рассрочка по платежам, для того, чтобы сразу не оказаться на мели из-за выплаты существенной суммы.

Напомним, что размер платежей, выставленных АО «Томск РТС» за отопление за декабрь 2018 года, вызвал волну негодования в соцсетях. По факту рост платежа составил от 500 до 3000 рублей. Еще в конце 2018 года специалисты «ТомскРТС» сообщали, что томичей, оплачивающих услуги теплоснабжения по 1/12, ждет существенное доначисление. По данным компании, в 2018 году продолжительность отопительного периода стала рекордной - 258 дней (на 25 дней больше, чем годом ранее). Кроме того, средняя температура воздуха в отопительный сезон составила минус 6,8 градуса, что на 1,4 градуса ниже, чем в 2017 году.

Абоненты "ТомскРТС" могут обращаться по телефону (3822) 75-00-75 или в пункт приема населения по адресам: переулок Нахановича, 4а и улица Котовского,19, а также через официальную группу компании в социальных сетях.

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