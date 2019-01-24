Футболист Ян Казаев покинул команду «Томь» из-за долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 06:24 2019-01-24T06:24:24+03:00

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Вечером в среду, 23 января, со ссылкой на «Матч ТВ» стало известно о том, что полузащитник Ян Казаев расторгает контракт с ФК «Томь». В этом сезоне он сыграл за команду 22 матча, на его счету 3 гола.

В беседе с томскими журналистами игрок пояснил свое решение тем, что работодатель не выполняет свои обязательства по выплате игрокам заработной платы. Напомним, что по данным Роструда, долги «Томи» по зарплате составляют около 33 миллионов рублей.

Из-за финансовых трудностей томский клуб за последнее время уже покинули несколько игроков. в том числе вратарь Юрий Шафинский, нападающий Илья Кузьмичев, полузащитник Илья Кухарчук.

Единственным спонсором «Томи» с 2012 года является «Газпром нефть». В 2019 году компания намерена перечислить футбольному клубу 400 миллионов рублей, однако перечисление первого транша уже несколько раз переносилось.