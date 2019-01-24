Томских родителей приглашают на собрание по ЕГЭ в 2019 году

СЕГОДНЯ 05:43 2019-01-24T05:43:43+03:00

ЕГЭ по математике входит в список обязательных экзаменов для получения аттестата Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Разговор будет посвящен сдаче базовой и профильной математики

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Сегодня, 24 января, в 18.30 часов пройдет региональное родительское собрание. посвященное сдаче ЕГЭ по математике в этом году.

«Участники регионального родительского собрания обсудят особенности сдачи математики (базового и профильного уровня), правила выдачи аттестата о среднем общем образовании с отличием, технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов, процедур проведения экзаменов для обучающихся 11 классов и т.д.», - сообщили подробности предстоящего мероприятия в пресс-службе администрации Томской области.

В собрании могут принять все желающие родители выпускников школ Томской области. Собрание состоится в актовом зале Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования (ул. Пирогова, 10.

Напомним, что в 2018 году средний балл Единого государственного экзамена по математике в регионе превысил общероссийский показатель.

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