Спасатели вместе с врачами эвакуировали пенсионерку в Томском районе

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-23T11:38:19+03:00

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В деревне Милоновка Томского района женщине стало плохо из-за нарушения проходимости холицистостомы, которая была установлена ей в июне прошлого года. Чтобы транспортировать 81-летнюю пенсионерку в Томск, свои усилия объединили медики Светленской районной больницы и сотрудники областной поисково-спасательной службы.

Из деревни Милоновка до основной магистрали идет заснеженная непроезжая дорога. Сотрудники ПСС довезли женщину до трассы на снегоходе. Там ее уже ждала бригада скорой помощи Светленской районной больницы. Благодаря слаженной работе сотрудников разных подразделений, женщина была оперативно доставлена в городскую клиническую больницу №3.

- В Томске ей экстренно была проведена смена дренажа. Сейчас пациентка находится в отделении общей хирургии городской клинической больницы № 3. По словам главного врача городской клинической больницы № 3 Андрея Кошеля, состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, - передает telegram-канал "Область здоровья".