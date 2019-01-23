Дом на улице Пушкина в Томске отреставрировали по программе "Аренда за рубль"

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-23T10:42:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В деревянном доме по Пушкина, 24, расположенном неподалеку от Белого озера, завершаются восстановительные работы. На фасаде со стороны озера инвестору удалось сохранить большую часть наличников в первозданном виде.

Восстановлением здания занимается предприниматель Александр Беликов. По словам бизнесмена, в процессе реставрации удалось почти полностью сохранить внешний облик здания, а главное - восстановить несколько наличников на фасадной части, возраст которых насчитывает 120 лет. Сейчас инвесторы заканчивают проект дизайна для внутренней отделки и планируют обустроить здесь кафе и досуговый центр, в котором можно будет провести время с семьей.

Во время реставрации был обнаружен каменный подвал, который также будет оборудован для гостей. По словам инвестора, в таком доме можно будет хорошо ощутить тепло земли и деревянных строений. Кроме того, планируется обустроить и внутренний дворик. Открытие заведения намечено на лето 2019 года.

Здание было построено в 1899 году. Ранее в здании по Пушкина, 24 находилась чайная, в которой отдыхали путники, движущиеся по Иркутскому тракту, вдоль которого были расположены доходные дома, стояли телеги, подвозы и целые караваны – здесь через Иркутский тракт в Томск заходил Великий Чайный путь из Китая. Первый владелец дома - Павел Романович Кочержин. Дом на ул. Пушкина, 24 не является памятником, а относится к фоновой застройке. В советское время в здании находился многоквартирный дом.