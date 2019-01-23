Томский госуниверситет установит в общественном транспорте систему безналичной оплаты

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-23T08:44:35+03:00

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Как сообщил проректор НИ ТГУ по инновационной деятельности Константин Беляков, кампусную карту вуза можно изменить под систему электронных платежей, необходимых для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

- Когда мы создавали кампусный проект, мы изначально предполагали, что он со временем должен «мигрировать» в транспортную карту для томичей, — отметил Константин Беляков.

Эту разработку сотрудники университета ведут вместе с томским ООО «Цифрономика». Они приняли участие в создании безналичной платежной системы, которая заработала в Ленинградской области. В Томске для внедрения аналогичной системы нужно внести ряд изменений в нормативные акты и законы муниципалитета и региона.

- В частности, нужно вносить изменения в договоры с перевозчиками. Кстати, те из них, кто сейчас противится такому нововведению, ссылаются на то, что не везде в Томской области есть интернет-связь. Но она и не нужна повсеместно — наша система позволяет принимать платежи в оффлайне. Как только автобус появится в зоне покрытия сети, платеж будет зачислен, — уточняет директор ООО «Цифрономика» Александр Ильин.