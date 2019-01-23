2019-01-23T08:15:33+03:00
Происшествия

Томич сбывал "синтетику", чтобы улучшить материальное положение

Его приговорили к 6, 5 годам исправительной колонии строгого режима
Елена Чечнева
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Суд приговорил молодого человека к 6,5 годам исправительной колонии строгого режима.Суд приговорил молодого человека к 6,5 годам исправительной колонии строгого режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кировский районный суд Томска признал 22-летнего томича виновным по статьям "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Ранее молодой человек судим не был.

Как установило следствие, подсудимый через Интернет вступил в сговор с третьим лицом о совместном сбыте наркотических средств. В апреле 2018 года он поехал за очередной партией на своем автомобиле в Новосибирск. Когда обвиняемый вернулся в томск, его задержали полицейские.

- В автомобиле у молодого человека были обнаружены наркотические средства массой более 0,44 кг, а в ходе обыска по месту жительства подсудимого было изъято еще около 0,9 кг синтетических наркотиков, - отметили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. При этом он пояснил, что сам наркотические средства не употреблял, а их сбытом решил заняться для улучшения материального положения.

Суд приговорил молодого человека к 6,5 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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