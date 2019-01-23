Томич сбывал "синтетику", чтобы улучшить материальное положение
Кировский районный суд Томска признал 22-летнего томича виновным по статьям "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Ранее молодой человек судим не был.
Как установило следствие, подсудимый через Интернет вступил в сговор с третьим лицом о совместном сбыте наркотических средств. В апреле 2018 года он поехал за очередной партией на своем автомобиле в Новосибирск. Когда обвиняемый вернулся в томск, его задержали полицейские.
- В автомобиле у молодого человека были обнаружены наркотические средства массой более 0,44 кг, а в ходе обыска по месту жительства подсудимого было изъято еще около 0,9 кг синтетических наркотиков, - отметили в пресс-службе прокуратуры Томской области.
В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. При этом он пояснил, что сам наркотические средства не употреблял, а их сбытом решил заняться для улучшения материального положения.
Суд приговорил молодого человека к 6,5 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.